Aantal coronabesmettingen staat op 399

Bij 85 van 806 geteste stalen in het netwerk van het nationaal referentielaboratorium is een besmetting met Covid-19 vastgesteld. Dat brengt het totale aantal bevestigde besmettingen in België op 399.

Van de nieuwe gevallen zijn er 66 in Vlaanderen, drie in Brussel en zestien in Wallonië. Het werkelijke aantal nieuwe besmettingen ligt hoogstwaarschijnlijk hoger, want niet alle verdachte gevallen worden nog getest. Alleen in uitzonderlijke gevallen moet nog een staal genomen worden, zo staat in een nieuwe richtlijn van het onderzoeksinstituut Sciensano.

Besmetting in rusthuis

In het rusthuis Ter Kameren in Watermaal-Bosvoorde is maar van twee bewoners zeker dat ze besmet zijn met Covid-19. Dat zegt woordvoerder Sven Heynderickx van Iriscare, de instelling van de Brusselse zorgsector. Brussels minister van Volksgezondheid Alain Maron sprak aanvankelijk van 34 besmettingen, maar daarvan zijn er volgens Iriscare dus maar twee zeker. 32 andere mensen zijn «verdacht», klinkt het. Samen met de twee bevestigde gevallen, zijn nog negen mensen in het ziekenhuis opgenomen. De rest wordt in het woonzorgcentrum opgevolgd, omdat ze amper symptomen hebben.

Nieuwe richtlijnen

Huisartsen hebben ondertussen nieuwe richtlijnen gekregen van onderzoeksinstituut Sciensano. Ze moeten de voorkeur geven aan telefonische raadplegingen, geen rekening meer houden met de reisgeschiedenis van de patiënt en ze mogen enkel in uitzonderlijke gevallen nog stalen afnemen.

Huisartsenvereniging Domus Medica staat achter de nieuwe richtlijn, zegt voorzitter Roel Van Giel. De organisatie heeft ook al overleg gepleegd met het RIZIV over de betaling van de telefonische consultaties via het derdebetalerssysteem. «Er komt een nieuwe nomenclatuurcode. Tegen maandag zou dat in orde moeten zijn», zegt Van Giel.

Openbaar vervoer

Bij De Lijn verandert er voorlopig niets door het coronavirus. De bussen en trams blijven volgens de normale dienstregeling rijden. Bussen en trams niet laten uitrijden is volgens Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters niet aan de orde. «We kunnen het openbaar vervoer niet lamleggen, want dan leggen we alles lam. Dat kunnen we niet doen», aldus de Open Vld-minister.