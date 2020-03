5 redenen waarom je je smartphone beter eens laat liggen

Onze smartphone is niet meer weg te denken uit het dagelijkse leven. Door het toestel zijn we 24 op 24 beschikbaar. Maar volgens de wetenschap zouden we onze gsm wat vaker aan de kant moeten leggen en af en toe compleet offline gaan. Dat meldt de VRT op basis van een onderzoek van de Vlaamse Digimeter.

De smartphone is een fantastische uitvinding. Door het toestel sta je constant in contact met alles en iedereen. De Vlaming is er dan ook verslaafd aan: negen op de tien Vlamingen heeft er een en we zijn gemiddeld 2,5 uur per dag met het kleinood bezig. Dat blijkt uit de Vlaamse Digimeter. Volgens de wetenschap zouden we onze gsm wat vaker moeten uitschakelen. Hier zijn vijf reden waarom je af en toe is volledig offline moet gaan.

1. Je wordt aandachtiger

We worden de hele dag afgeleid door berichtjes, mails, nieuwsberichten of likes. Uit een omstreden onderzoek van Microsoft in 2015 bleek dat onze aandachtsspanne lager is dan die van een goudvis. “Gelukkig is het niet zo erg. Maar het klopt wel dat je je hersenen moet trainen om te kunnen focussen op één ding”, zegt Lieven De Marez, communicatiewetenschapper aan de universiteit van Gent. “Onze mailbox staat open, onze smartphone ligt op ons bureau en de meldingen lopen de hele dag door binnen. Maar onze hersenen zijn niet gemaakt om verschillende taken tegelijk te doen. Integendeel, door te multitasken maak je meer fouten en je verspilt er alleen maar enorm veel tijd mee.”

2. Creatiever en meer ontspannen

Door de komst van de smartphone zijn zelf de meest ‘dode’ momenten verdwenen. We gebruiken onze gsm overal: in de file, op het toilet, aan tafel. We grijpen elke kans om onze gsm te kunnen gebruiken.

“Onze hersenen worden tegenwoordig continu geprikkeld”, zegt moraalfilosoof Katleen Gabriels van de universiteit van Maastricht. “Nochtans heeft het brein af en toe rust nodig om informatie te verwerken. Af en toe helemaal niets doen, dat is véél belangrijker dan we denken. En dan heb ik het echt over je vervelen, uit het raam staren, dagdromen, je gedachten laten afdwalen… Dat zijn de momenten waarop je tot creatieve oplossingen komt.”

3. Beter slapen

Internet is één van de grootste oorzaken van een slechte nachtrust bij kinderen en jongeren. Dat wordt jaar na jaar bevestigd door verschillende studies. “We weten inderdaad al langer dat de smartphone of tablet meenemen in bed geen goed idee is”, zegt professor De Marez. “Het helderblauwe licht dat uit de schermpjes komt, remt de aanmaak af van melatonine, het zogenoemde slaaphormoon. Daardoor raakt je biologische klok ontregeld en val je moeilijker in slaap.”

Neem je smartphone of tablet niet mee als je gaat slapen. En dat geldt niet enkel voor jongeren. Je bedpartner zal het je niet kwalijk nemen als je wat meer aandacht besteed aan hem of haar in plaats van aan een scherm.

4. Offline zijn maakt gelukkig

Volgens onderzoekers van de Amerikaanse Universiteit Harvard is de sleutel tot geluk hechte relaties vormen met anderen. Die conclusie kwam er nadat ze 75 jaar lang honderden proefpersonen hadden gevolgd.

“Als het gaat over geluk, dan blijkt uit verschillende onderzoeken dat vooral sociale activiteiten hoog scoren”, zegt Katleen Gabriels. “Vrijwilligerwerk heeft bijvoorbeeld een heel sterk effect. Iets doen voor iemand anders en deel uitmaken van iets dat groter is dan alleen jezelf, dat vinden mensen blijkbaar heel belangrijk in hun leven. Het is uiteraard niet zo dat je ongelukkig wordt door op het internet te surfen en je hoeft de smartphone ook absoluut niet te bannen. Maar blijf gewoon af en toe weg van dat schermpje en begeef je onder de mensen.”

5. Je beseft hoe afhankelijk je bent

Als je smartphone plots uitvalt of je vergeet hem per ongeluk thuis besef je plots hoe afhankelijk je bent van het toestel. “Het komt erop neer dat wat vaker offline gaan, helpt om te beseffen in hoeverre het internet, de smartphone en sociale media jouw leven bepalen. Je zal er bewuster mee omspringen, gewoontes doorbreken en je zal merken hoeveel tijd je plots over hebt om andere dingen te doen”, vertelt Lieven De Marez.