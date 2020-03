Tame Impala gaat ecologische toer op

Tame Impala heeft aangekondigd dat het de handen in elkaar slaat met REVERB, een non-profitorganisatie, om hun ecologische voetafdruk te verkleinen tijdens de tournee voor hun laatste plaat ‘The Slow Rush’. Het is niet de eerste keer dat een band milieubewuster wil zijn tijdens een wereldtournee, ook Coldplay ging al op zoek naar groene oplossingen.

Bij elke stop wordt er een milieuvriendelijk dorp gebouwd waar fans meer kunnen leren over ecologische goede doelen, gratis hun waterfles kunnen vullen en een ecovriendelijke plectrum van de band kunnen scoren.

Maar dat is lang niet alles: tijdens de tour steunen de leden projecten die fossiele brandstoffen terugdringen, doneren ze ongebruikt voedsel en hygiënische producten aan lokale opvanghuizen, wordt er backstage gerecycled en gebruiken de band en crew alleen herbruikbare waterflessen.

Tame Impala have teamed up with @REVERB_org to reduce the environmental footprint of touring and help fight climate change. If you’re going to a show, visit the REVERB Eco-Village to take action for people and the planet. Learn more: https://t.co/bx68NUg73i

— Tame Impala (@tameimpala) March 9, 2020