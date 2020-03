Céline Dion (51) wil dolgraag nog een kind

De Canadese zangeres Céline Dion zou naar verluidt zo snel mogelijk nog een dochtertje willen hebben. Ze heeft drie zonen.

Enkele jaren geleden verloor Céline Dion haar echtgenoot René Angélil aan keelkanker. Onlangs overleed ook haar mama Thérèse op 92-jarige leeftijd. In een interview met een Canadese radioshow liet ze zich ontvallen dat ze aan gezinsuitbreiding wil doen. “Ik heb genoeg mensen verloren, het is hoog tijd dat er iemand nieuw bij komt. Zo snel mogelijk”, klonk het.

Geen geheim

Ook haar vaste biografe Elisabeth Reynaud bevestigde dat nieuws. “Céline wil nog een kind. Céline is heel gelukkig met René Charles (19) en de tweeling Nelson en Eddy (9), maar ze heeft er nooit een geheim van gemaakt dat ze ook een dochter wil. Dat is echt een oude wens van Céline. Helaas kon of wilde René die wens niet inwilligen. Hij vond zichzelf na de geboorte van de tweeling te oud om nog eens papa te worden. Hij was toen ook al 68, hé”, lezen we in TV Familie.

Adoptie

Toch wil de 51-jarige zangeres van onder meer ‘My heart will go on’ er alles aan doen om haar droom te verwezenlijken. Ze denkt daarbij in de eerste plaats aan adoptie. “Ze heeft al contact opgenomen met enkele Canadese adoptie-instellingen. Ze wil een weesmeisje een mooie toekomst bieden en een nieuwe thuis geven in een liefdevol gezin. Bij haar en haar drie zonen, dus. Dat is nu het grootste doel in Célines leven. En ze wil er geen gras over laten groeien en hoopt nog dit jaar een meisje te kunnen adopteren”, aldus haar biografe.