BREAKING. Eerste dode in België door coronavirus

In ons land is een eerste patiënt overleden die besmet was met het coronavirus. Dat melden minister van Volksgezondheid Maggie De Block en haar Brusselse collega Alain Maron woensdag. Het gaat om een negentigjarige patiënt, die werd behandeld in Iris Ziekenhuizen Zuid.

“Ondanks de kwaliteit van de toegediende zorgen door de medische teams, is een 90-jarige patiënt overleden”, zegt minister De Block. “In naam van de federale regering bied ik mijn oprechte medeleven aan zijn naasten en wens ik hen veel moed toe in dit moeilijk moment. Ik bedank ook het voltallige medische personeel voor zijn professionalisme en beschikbaarheid.”

“Professioneel en koelbloedig”

“Onze gedachten gaan vandaag uit naar de familie, maar ook naar het medisch personeel dat sinds de komst van het coronavirus ononderbroken aan de slag is, met professionalisme en koelbloedigheid”, vult Brussels minister Maron aan. Beide ministers roepen de media op de rouwperiode van de familie van de overleden patiënt te respecteren.