Zijn alcoholcontroles nog wel veilig door het coronavirus?

Terwijl het coronavirus zich ook in ons land verder probeert te verspreiden, blijven alcoholcontroles gewoon doorgaan. Aangezien de ene na de andere op hetzelfde toestel blaast, kan je je de vraag stellen of dat wel zo’n goed idee is…

De teller in ons land staat intussen op 267 besmette patiënten met het coronavirus. Iedereen wordt aangeraden om de mond en neus te bedekken bij het hoesten of niezen. Daarnaast is het belangrijk om je handen regelmatig te wassen met water en zeep.

Toestellen ontsmetten

Er werden al heel wat grote evenementen afgeschaft om verdere verspreiding van het virus te voorkomen, maar wat met alcoholcontroles? Mensen uit verschillende regio’s blazen daarbij immers op hetzelfde toestel, dus als een besmet persoon blaast, zou hij makkelijk anderen kunnen besmetten, toch? Wel, de federale politie is zich bewust van de risico’s, maar benadrukt dat er geen reden tot paniek is. “Je moet niet met je mond aan het toestel komen, maar enkel aan het pijpje dat hermetisch afgesloten is en per controle wordt vervangen. Bovendien worden de toestellen ontsmet”, klinkt het op Twitter.

Handschoenen

Eerder kondigde de federale politie al aan om extra veiligheidsmaatregelen te nemen, zoals het dragen van handschoenen. “Sowieso gelden al jaren strikte veiligheidsvoorschriften voor het afnemen van alcoholcontroles, maar we hebben nu ook gevraagd aan de mensen om handschoenen te dragen wanneer zij zo’n drugtest of alcoholtest afnemen. Eigenlijk om te vermijden dat er speekseldruppels via de handen zouden kunnen worden doorgegeven. En ook de toestellen op zich zullen regelmatiger gereinigd worden ook om de speekseloverdracht zo minimaal mogelijk te houden”, zei Sarah Frederickx van de federale politie aan VTM NIEUWS.