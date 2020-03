Wie corona-isolatie in Moskou weigert, riskeert lange celstraf

Moskou heeft een nieuwe strenge regel ingevoerd in verband met het coronavirus. Zo moeten teruggekeerde reizigers uit risicolanden, landen met een hoog aantal besmettingen, verplicht in quarantaine. Doen ze dat niet, dan kunnen ze een celstraf verwachten.

Inwoners van Moskou die terugkeren uit China, Zuid-Korea, Iran, Frankrijk, Duitsland, Italië of Spanje en verschijnselen vertonen van het coronavirus dienen zichzelf twee weken te isoleren in hun eigen woning. Op die manier wil de Russische hoofdstad het aantal besmettingen beperken. Rusland telt voorlopig 17 besmettingen in totaal waaronder één vrouw in Moskou zelf.

Celstraf van vijf jaar

Het departement van gezondheidszorg in Moskou bracht zondag naar buiten dat mensen die de verplichte quarantaine negeren een zware straf riskeren. Een gevangenisstraf tot vijf jaar is hierbij mogelijk. De autoriteiten zeggen wel dat inwoners die in zelfisolatie zitten hun hond mogen uitlaten, maar alleen als er weinig mensen op straat zijn en ze een mondkapje dragen.

Een paar dagen geleden kondigde het bestuur al extra maatregelen aan om te voorkomen dat het longvirus zich verspreidt over de Russische hoofdstad. Zo wordt iedereen die in de Moskou landt, gecontroleerd op het virus.