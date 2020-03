Regering raadt voorlopig indoor massa-evenementen af

De regering raadt af dat er nog indoor massa-evenementen met duizend of meer mensen plaatsvinden. Dat is nodig om de verspreiding van het coronavirus te vertragen, zo heeft premier Sophie Wilmès (MR) aangekondigd op een persconferentie. Ook reizen naar Italië wordt ten sterkste afgeraden.

De provinciegouverneurs zullen samen met de burgemeesters de maatregel op het terrein moeten afdwingen. De maatregel geldt voorlopig voor de hele maand maart. Minister van Binnenlandse Zaken Pieter De Crem (CD&V) benadrukt wel dat manifestaties in de buitenlucht, zoals sportevenementen, niet verboden zijn.

Telewerk en flexibele uren

Wilmès (foto) benadrukte dat scholen niet gesloten worden. Wel is het aangewezen om meerdaagse schoolreizen voorlopig te schrappen. Ook de bedrijven mogen niet stilvallen. De regering adviseert wel om meer gebruik te maken van telewerk en flexibel werken. Dat laatste moet helpen om de drukte op het openbaar vervoer te verminderen.

In Brussel worden concerten met meer dan 1.000 personen verboden. Dat heeft minister-president Rudi Vervoort bekendgemaakt. Het verbod geldt tot 31 maart.

Niet naar Italië

Buitenlandse Zaken raadt bovendien reizen naar Italië, naar het hele grondgebied en niet langer alleen het noorden van het land, af. «Aangezien de Italiaanse overheid de lockdown voor het hele land heeft afgekondigd en niet langer alleen voor het noorden van het land, geldt ons advies ook voor het hele grondgebied van Italië.»

Gisteren testten in ons land 28 stalen positief voor het Covid-19 virus (17 in Vlaanderen, 3 in Brussel, 8 in Wallonië). Sinds het begin van de epidemie ligt het totaal aantal besmettingen in België nu op 267.