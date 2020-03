Daarom neem je je gsm maar beter niet mee naar het toilet

Nu het aantal coronabesmettingen in België blijft toenemen, worden we om de oren geslagen met advies en tips. Maar neem je je gsm wel eens mee naar het kleinste kamertje om de verveling tegen te gaan? Dan zijn al die maatregelen eigenlijk een maat voor niks.

Na je toiletbezoek was je – normaal gezien toch – je handen. Maar als je je smarthone meeneemt, pak je die daarna – dus nét nadat je ze gewassen hebt – hoogstwaarschijnlijk terug in je handen. Daardoor belanden de bacteriën gewoon terug op je handen. Laat dat even bezinken.

“Als je je scherm aanraakt en daarna je gezicht, kan je geïnfecteerd geraken”, zegt professor William Keevil, van de universiteit van Southampton.

Doorspoelen

Dr. Perpetua Emeagi, werkzaam bij Liverpool Hope University, sluit zich daarbij aan. Ze waarschuwt dat wetenschappelijke studies hebben aangetoond dat er maar liefst tot 17.000 bacteriestammen op een gsm kunnen zitten, tien keer meer dan op een gewone wc-bril. De bacteriestammen kunnen trouwens een week overleven op harde oppervlaktes.

Je gsm kan voornamelijk bacteriën of virussen ‘oppikken’ wanneer je het toilet doorspoelt. “Ze worden vanuit het toilet de lucht ingespoten en komen zo terecht op je smartphone en andere plekken in de badkamer”, aldus Dr. Emeagi. Onlangs wees onderzoek nog uit dat een nieuwe stam van het coronavrius zich naast lichaamsvocht ook via de spijsvertering zou kunnen verspreiden. Sommige patiënten krijgen in plaats van koorts namelijk te maken met diarree.

Wat kan je doen?