Coronavirus: Lockdown-maatregelen worden uitgebreid naar heel Italië

De lockdown-maatregelen die de verspreiding van het coronavirus moeten tegenhouden, zullen uitgebreid worden naar heel Italië. Dat heeft premier Giuseppe Conte meegedeeld. De maatregelen worden vanaf vandaag van kracht.

Mensen moeten thuis blijven tenzij ze goede professionele redenen of gezondheidsredenen hebben, of er een andere noodzaak is. Naar het werk pendelen blijft wel toegelaten.