Coronavirus: Belg hamstert deze producten

De Belg heeft sinds de uitbraak van het nieuwe coronavirus in ons land wel degelijk bepaalde producten extra gekocht. Het gaat in de laatste week van februari en begin maart dan vooral om ontsmettende handgels (+495%), rijst (+40%), gedroogde aardappelproducten (+32%) en pasta (+28%). Dat zegt marktonderzoeker Nielsen.

Op 4 februari testte een eerste persoon in België positief op het nieuwe coronavirus Covid-19. Het duurde echter nog een maand, met het einde van de krokusvakantie toen veel Belgen terugkwamen van vakantie uit het noorden van Italië, dat het virus zich echt begon te verspreiden.

“Geen paniek, wel voorzorgsmaatregelen”

Volgens Nielsen was ook in België, net als in de rest van de wereld, een impact te zien van de uitbraak op het consumptiegedrag. «De koopgewoonten van de Belg waren vergelijkbaar met die in andere landen». Zo boomde in eerste instantie vooral de verkoop van desinfecterende handgels: de verkoop lag bijna vijf keer hoger dan in dezelfde periode vorig jaar. Veel winkels kwamen zelfs zonder voorraad te zitten.

En ook voor andere producten begon de Belg sinds eind februari «te anticiperen op een mogelijke crisissituatie», luidt het. Hij kocht dan voornamelijk meer rijst, gedroogde aardappelproducten en pasta. Ook bij blikvoeding, bereide maaltijden en toiletpapier was er een toename van meer dan 10%. Volgens Nielsen is de Belg niet aan het panikeren, maar neemt hij wel «voorzorgsmaatregelen».

Onlineshoppen

De marktonderzoeker merkt nog op dat dit voor de handelszaken wel degelijk extra omzet creëert, want verwacht wordt dat de Belg de volgende periode meer thuis dan uit zal gaan eten. Daarnaast wordt ook een groei van het onlineshoppen verwacht. In verschillende landen zoals China en Australië was er al een toename, omdat klanten liever niet fysiek gingen winkelen uit angst voor besmetting.

Met 28 nieuwe coronabesmettingen staat de teller in België nu op 267.