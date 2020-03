BIZAR. Agenten gaan op joyride met in beslag genomen auto, eigenaar neemt wraak

Drie agenten zijn hun boekje ver te buiten gegaan in de Indiase staat Uttar Pradesh. Afgelopen woensdag maakten ze doodleuk een ritje in een in beslag genomen terreinwagen. De eigenaar nam op briljante wijze wraak: via zijn GPS kon hij zijn wagen lokaliseren en vanop afstand op slot doen.

De eigenaar activeerde het veiligheidsmechanisme van zijn nieuwe auto vanop afstand, via de GPS. De motor werd stilgelegd en de deuren gingen op slot. Het mechanisme bepaalt dat de auto enkel herstart kan worden als de eigenaar het wachtwoord ingeeft.

Drie uur opgesloten

De agenten zaten uiteindelijk meer dan drie uur opgesloten in de auto, totdat de eigenaar van de wagen ter plaatse was. De politiemannen kwamen met een excuus op de proppen: ze waren op onderzoek uitgetrokken en gebruikten de SUV, die daags voordien in beslag genomen was na gekibbel tussen twee partijen, als dienstwagen.

De eigenaar diende een klacht in bij het korps van de agenten in kwestie voor misbruik van persoonlijk eigendom. De commissaris verklaarde alvast dat er “actie ondernomen zal worden tegen de schuldigen”.