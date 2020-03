BIZAR. 64-jarige man verkleedt zich als schooljongen om meisje aan te randen

Een 64-jarige man heeft zich verkleed als schooljongen om zo ongezien een 14-jarig meisje aan te kunnen randen. Dat werd onthuld tijdens de rechtszaak tegen hem. Als extra vermomming droeg hij ook een pruik. Bij de huiszoeking werden nog verschillende andere schooluniformen gevonden.

De feiten waarbij een Britse man vlakbij zijn oude middelbare school een 14-jarig meisje in het achterwerk kneep, dateren van 8 januari vorig jaar. De rechtszaak, waarover de Daily Mirror berichtte, vond vorige week plaats. Daarin geraakte bekend dat de man, de 64-jarige Michael Wilson, zich probeerde te verkleden als student door een wit hemd, een blazer met het logo van de school, de schooldas en een pruik te dragen.

Overdosis

De man werd ervan beschuldigd twee tienermeisjes te benaderen terwijl ze naar school liepen en zonder vraag of uitleg in het achterwerk van een van de twee te knijpen. Hij werd daarna betrapt door iemand van het schoolpersoneel toen hij zich op een voor studenten verboden stuk van het schoolterrein bevond. Het personeelslid dacht initieel dat het om het student ging, maar zag dat dat niet klopte toen hij dichterbij kwam. Wilson zei dat hij naar iemand op zoek was en maakte zich snel uit de voeten, maar het personeelslid slaagde erin een foto van hem te nemen.

Het slachtoffer is erg van de seksuele aanranding aangedaan. Ze is erg angstig, onzeker en ongelukkig. Dat resulteerde in twee overdosissen. Tijdens de huiszoeking bij Wilson werden in een geheime kamer nog meer blazers met logo’s van andere scholen op en een vervalste leerlingenkaart gevonden. Ook hield hij een dagboek bij waarin hij schreef over “zijn leven als een 13-jarige schooljongen”. Wilson werd veroordeeld tot 12 jaar effectieve gevangenisstraf.