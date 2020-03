Amerikaanse rechtbank oordeelt dat Led Zeppelins ‘Stairway to Heaven’ geen plagiaat is

‘Stairway to Heaven’, een van de bekendste nummers van de Britse rockband Led Zeppelin, is geen plagiaat. Een college van elf rechters in Los Angeles heeft de beslissing van een jury uit 2016 daarover bevestigd.

De rockiconen van Led Zeppelin zijn geen na-apers. Dat is bevestigt door een Amerikaanse rechtbank die zich boog over een klacht wegens plagiaat tegen de band. Concreet werd Led Zeppelin in 2016 al vrijgesproken van de klacht en die uitspraak werd opnieuw bevestigd door de elf rechters in Los Angeles. Al jarenlang loopt er een gerechtelijke procedure tegen gitarist Jimmy Page en zanger Robert Plant. De eerste akkoorden van het Led Zeppelin-nummer uit 1971 zouden gepikt zijn van ‘Taurus’, van de Amerikaanse band Spirit. Dat nummer dateert uit 1968.

Niet nodig om nummer te horen

De nabestaanden van Spirit-gitarist Randy Wolfe, overleden in 1997, eisten miljoenen aan royalty’s van Page en Plant. Volgens Amerikaanse media onderzoeken de advocaten van de nabestaanden nu of ze nog in beroep kunnen gaan tegen de beslissing van de beroepsrechtbank in LA.

Wegens formele fouten werd het proces in 2018 opnieuw opgestart. Een andere gerechtelijke instantie had beslist dat de juryleden in 2016 een opname van het nummer hadden moeten horen, maar de rechters in San Francisco hebben nu beslist dat dat niet nodig was: het gaat om de compositie, niet om de opname.

Ook klacht tegen ‘Whole Lotta Love’

Page en Plant hadden de beschuldigingen altijd al ‘belachelijk’ genoemd. Ze hadden erop gewezen dat de muzikale elementen die ook in ‘Taurus’ te horen zijn al eeuwen bouwstenen zijn van de westerse muziek. Tegen ‘Whole Lotta Love’, een andere Led Zeppelin-hit, waren er ook beschuldigingen van plagiaat, maar daar sloten de betrokken partijen een akkoord buiten de rechtbank.