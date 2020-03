WTF. Man heeft urenlange erecties na het roken van cannabis

Een 32-jarige man uit de Verenigde Staten heeft een wel heel vervelend probleem meegemaakt. Hij kon z’n erectie maar niet kwijtraken. Niet omdat hij een Viagra had genamen, wel nadat hij te veel joints rookte.

De 32-jarige man, wiens naam onbekend is, kwam bij de eerste hulp met bijzondere erectieproblemen. Niet omdat hij hem niet omhoog kreeg, maar juist het tegenovergestelde. Hij had last van langdurige erecties, waarvan de langste tot twaalf uur duurde. Deze aandoening, die ook wel priapisme wordt genoemd, kan pijnlijk zijn en ontstaan doordat het bloed niet uit de penis kan.

Cannabis

Uit onderzoek dat in het wetenschappelijke Journal of Cannabis Research is geproduceerd, vertelt de dokter over de klachten van de man. Het bleek dat hij meermaals een erectie had in de periode dat hij voor zes maanden meerdere malen per week cannabis had gerookt.

Niet aan zijn proefstuk toe

De man bleek dit probleem ook al eerder te hebben toen hij 16 a 17 jaar was. Toen duurden de erecties niet langer dan vier uur. Na die tijd was hij weer even gestopt en begon hij weer. Toen kwam de aandoening weer terug. Doordat hij in het verleden verder geen medische klachten had, werd uiteindelijk de link gelegd tussen cannabis en de erecties. Om te kijken wat de precieze invloed is, moet verder onderzoek gedaan worden.