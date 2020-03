VIDEO. Robot brengt deze lente een debuutalbum uit

Ooit al een robot zelf horen zingen? Schimon, een creatie van de Georgia Tech Center for Music Technology, kan dat. Samen met studenten gaat hij deze lente een debuutalbum uitbrengen. De robot is zo ontwikkeld dat hij duizenden liedjes van vroeger en nu kan analyseren en daaruit een nieuwe single kan maken.

De Georgia Tech Center for Music Technology in de Verenigde Staten heeft een robot ontwikkeld die zelf liedjes kan schrijven en zingen. Hij is zo gemaakt dat hij duizenden liedjes van vroeger en nu kan analyseren. Daaruit schrijft hij zijn eigen single. De ‘Bot Dylan’-robot, die een eerste album gaat uitbrengen, heeft de data van 50.000 songteksten uit allerlei genres gekregen. Niet alleen popnummers kwamen aan bod, maar ook rock, hiphop, jazz en andere genres.

Schrijven, zingen, dansen en spelen

Schimon kan niet alleen zingen, maar kan ook liedjes schrijven en dansen. Daarnaast is hij zo ontwikkeld dat hij ook een instrument kan spelen. Samen met studenten van de Georgia Tech Center for Music Technology vormt hij een band.

Professor Gil Weinberg is de maker van Schimon. “Ik doe een suggestie voor een thema, hij schrijft de teksten en geeft me een melodie. Daar componeer ik weer een nummer van. Daarna spelen we het samen met andere mensen terwijl hij zingt”, vertelt hij. Mensen in de muziekindustrie moeten zich voorlopig geen zorgen maken. Schimon is niet van plan om hun jobs af te pakken.