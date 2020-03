Ook kikkers krijgen herpes

Merk je een amfibie op met gekke donkere vlekken of blaasjes? Dan zou het volgens Natuurpunt Vlaanderen wel kunnen dat het herpes heeft. De natuurorganisatie vraagt mensen om bij het waarnemen van een zieke pad of kikker, foto’s te trekken en samen met je waarnemingen door te sturen. Daarmee wilt de organisatie een zicht krijgen op het voorkomen van de infectie.

De ziekte is in deze periode van het jaar, tijdens de voorjaarstrek en ei-afzet, het best waarneembaar. Paddenoverzetters worden daarom gevraagd om voorzichtig te zijn en extra hygiënische maatregelen te nemen. Indien ze een zieke pad of kikker zien, worden ze gevraagd dit te melden aan de organisatie.

Herpes komt niet enkel bij mensen voor, maar ook bij amfibieën zoals padden en kikkers. De ziekte is herkenbaar aan blaasjes die een gedeelte of het gehele lichaam van de dieren kunnen bedekken.