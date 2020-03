Dief gaat creatief te werk om juweel te stelen

Je ziet het wel vaker op het nieuws: een inbraak in een juwelenwinkel. Maar hoe deze dief te werk gaat is wel zeer bijzonder. De man koos ervoor om met een vishengel de halssnoer van een paspop te stelen. Wat hij niet wist, is dat er verschillende camera’s op hem gericht waren.

Een Australische dief ging op zijn eigen manier te werk. In plaats van een juwelenwinkel binnen te dringen, besloot hij om alles van buiten de juwelier te doen. Om iets na twee uur in de nacht ging de man met een vishengel op zoek naar een Versace ketting. Eens hij de winkel vond, brak de man de vitrine kapot, om nadien met de lange stok door de gebroken ruit te gaan. Op die manier probeerde hij met de hengel de waardevolle ketting van de paspop te stelen. De man deed er in totaal drie uur over om met het halssnoer aan de haal te gaan.

Betrapt

Op de video, gefilmd door beveiligingscamera’s, die de lokale politie heeft vrijgegeven is te zien hoe de al iets oudere dief in joggingbroek alles goed in het oog houd. Maar de videocamera’s had hij blijkbaar niet gezien. De politie noemt de actie schaamteloos en gewaagd en vraagt nu op sociale media of iemand de betrokken persoon herkent.