Bedrijf biedt 4.000 euro aan vrijwilligers die geïnjecteerd worden met coronavirus

Een Brits bedrijf is op zoek naar vrijwilligers die ze mogen besmetten met het coronavirus met het oog op de ontwikkeling van een vaccin. Ze krijgen daarvoor 4.000 euro.

Het coronavirus moet gestopt worden en daarbij is een vaccin een stap in de goede richting. Een laboratorium in Londen, het Queen Mary BioEnterprises Innovation Centre, vat de koe bij de horens en zoekt 24 proefpersonen die geïnjecteerd mogen worden met twee varianten van het coronavirus: 229E en OC43. Ze mogen daarbij rekenen op een compensatie van 4.000 euro.

In quarantaine

De proefpersonen worden tijdens hun opname in quarantaine geplaatst, in het zogenaamde ‘FluCamp’ of ‘Griep Kamp’. Ze krijgen het virus toegediend en moeten vervolgens medicatie innemen. Ze worden twee weken lang nauwgezet opgevolgd door dokters en volgen een strikt regime. Op die manier helpen ze hopelijk aan de ontwikkeling van een doeltreffend vaccin.