Actrice toont met foto aan waarom het zo belangrijk is om je handen met zeep te wassen

‘Frozen’-actrice Kristen Bell heeft een voor-en-na-foto gedeeld waarop duidelijk te zien is dat je handen wassen zonder zeep lang niet voldoende is om bacteriën te verwijderen.

Het coronavirus begint zich ook in ons land meer en meer te verspreiden, dus is het uiterst belangrijk dat we aan onze hygiëne denken. Het is vanzelfsprekend dat we onze mond en neus bedekken als we hoesten of niezen, maar daar blijft het niet bij. Er wordt aangeraden om je handen regelmatig te wassen, en niet gewoon met water.

Enkel met zeep duidelijk verschil

De Amerikaanse actrice Kristen Bell deelde immers enkele foto’s van handen onder ultraviolet licht. In het eerste geval zijn de handen niet gewassen, de tweede foto toont het resultaat na een korte wasbeurt met water, daarna één waarbij de handen zes seconden lang met water gewassen worden. In al die gevallen blijven bacteriën op de handen zitten. Pas als er zeep wordt gebruikt, is er een duidelijk verschil. In het ideale geval was je je handen dertig seconden lang. De meeste bacteriën zouden dan verdwenen moeten zijn.