Katje met kanker zoekt warme thuis voor laatste dagen

Triest nieuws uit Engeland, waar een kat op zoek is naar een huis om er haar laatste dagen te slijten. De 2-jarige Goldie heeft een tumor in haar neus die niet meer te genezen valt. Dat meldt het asiel van het arme diertje.

Vorige maand werd er kanker bij Goldie gevonden. Het dier, dat momenteel in het RSPCA asiel te Leeds zit, gaat niet meer genezen en het asiel is op zoek naar een laatste thuis voor de kat.

“Zich nog even geliefd voelen”

Gelukkig gaat het nog goed met Goldie – het enige teken dat er iets mis is, is haar opgezwollen neusje. Toch is er geen behandeling die haar zal genezen. Om haar een paar fijne laatste dagen te geven, is RSPCA nog hard op zoek naar een huisje voor de kat. “Zodat ze tot rust kan gekomen en zich nog even geliefd kan voelen”, schrijft het asiel op hun website.

“We willen haar zo snel mogelijk plaatsen, zodat ze nog even kan genieten van haar laatste goede dagen. Ze zal een geweldig maatje zijn, voor de tijd die ze nog overheeft.” Hoelang Goldie nog te leven heeft, is niet bekend.