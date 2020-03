Natuurlijk je haar bleken doe je zo

We willen allemaal weleens van kapsel – en van kleurtje – veranderen, maar dat betekent nog niet dat we openstaan voor drastische ingrepen. Je haar laten (ont)kleuren kost nu eenmaal veel geld en bovendien zijn de chemische middelen zelden goed voor je lokken. Niet getreurd, want je kan je haar ook bleken met natuurlijke ingrediënten.

Natuurlijke bleekmiddelen zijn niet alleen een stuk goedkoper, maar ook veel minder schadelijk voor je haar dan chemische producten. Vaak heb je alles wat je nodig hebt bovendien al in huis, dus niets houdt je tegen om zelf aan de slag te gaan. Verwacht niet dat je haar plots platinablond is, maar mits wat geduld zullen je lokken zeker een aantal tinten lichter kleuren.

Kamille

Een van de bekendste natuurlijke bleekmiddelen is kamille. De kans is groot dat je weleens kamillethee op hebt, maar deze keer gaan we de schattige bloempjes gebruiken in ons haar. Daarvoor kies je best voor gedroogde, losse kamille. Laat enkele eetlepels trekken in een liter warm water en wacht tot het goedje is afgekoeld. Was je haar zoals gebruikelijk en spoel alles grondig uit vooraleer je het kamillewater over je lokken giet. Spoel dit niet meer uit, maar droog je haar en laat de kamille z’n werk doen.

Rabarber

Heel wat minder gekend is rabarber. Nochtans kan deze groente je haar erg mooi oplichten en je een gouden glans bezorgen. Rasp drie handenvol rabarber en leng aan met wat olijfolie tot je een mooi papje bekomt dat wat weg heeft van een haarmasker. Breng het mengsel aan op je haren, wikkel je haar in een handdoek en laat een uurtje inwerken. Spoel uit en was je lokken zoals gebruikelijk.

Aangezien het hier gaat om natuurlijke ingrediënten, is het mogelijk dat je niet meteen resultaat ziet. Wat geduld kan wonderen doen en als je na een week nog steeds geen verandering waarneemt, kan je het hele proces nog eens herhalen.