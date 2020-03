Daarom laat je je wasmachine beter openstaan tussen twee wasbeurten

Er zijn zo van die dingen in het leven waar je eigenlijk nooit over nadenkt. Tot je plots beseft wat de gevolgen van je niet-zo-bewuste gedrag kunnen zijn. Je wasmachine is daarvan een mooi voorbeeld. Wellicht sluit je het deurtje tussen twee wasbeurten in omdat dat er netter uitziet, net zoals veel anderen. Maar dat doe je voortaan beter niet meer.

Je wasmachine is in de eerste plaats bedoeld om je kleding schoon te houden. Klinkt logisch en dat is het ook, maar we vergeten vaak dat ook het apparaat zelf zo nu en dan wat onderhoud vereist als je er lang mee vooruit wil.

Schimmel

Er doen op het internet een heleboel tips de ronde over hoe je je wasmachine het best kan onderhouden. Sommige mensen kiezen ervoor om het apparaat regelmatig leeg te laten draaien mits toevoeging van wat azijn, anderen gaan na elke wasbeurt met een handdoek onder de rubberen ring om stilstaand water op te zuigen en schimmel tegen te gaan. Maar als we de goede raad van een loodgieter mogen geloven, is er één truc die we vaak over het hoofd zien. Het is Metro UK die de tips op het spoor kwam in een populaire huishoudgroep op Facebook en de goede raad is simpel: laat de deur van je wasmachine openstaan tussen twee wasbeurten in. Op die manier voorkom je dat het vocht en de zeepresten die achterblijven in het apparaat dagenlang de tijd krijgen om te gaan schimmelen. Het principe is een beetje hetzelfde als met een natte handdoek: die steek je ook niet in een afgesloten plastic zak als je niet wil dat er nare luchtjes en schimmels ontstaan.