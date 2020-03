Criminelen kunnen smartphones kapen met ultrasoon geluid

Onderzoekers van een Amerikaanse universiteit waarschuwen dat cybercriminelen via ultrasone geluidsgolven op afstand de controle kunnen overnemen van een smartphone. Ze ontdekten ook dat er een eenvoudige oplossing bestaat om dit soort aanvallen tegen te gaan.

Volgens experten van de McKelvey School of Engineering kunnen cybercriminelen geheime opdrachten verbergen in ultrasone geluidsgolven. Omdat deze geluidsgolven niet waarneembaar zijn voor het menselijk oor, kan een smartphone via de spraakassistent ongemerkt opdrachten ontvangen om een oproep te maken, foto’s nemen of de inhoud van de smartphone verzenden naar een onbekende. “We willen geen paniek zaaien maar mensen erop wijzen dat zulke zaken mogelijk zijn”, zegt onderzoeksassistent Ning Zhang.

Ongemerkt

Zhang en zijn team waren in staat om onhoorbare opdrachten te sturen naar de smartphones van gebruikers die vlak naast hen zaten. “Als je weet hoe je geluidsgolven kan manipuleren, zijn de mogelijkheden eindeloos. Je kan bijvoorbeeld een smartphone vragen om de inhoud van een e-mail bijna onhoorbaar voor te lezen of een oproep tot stand brengen naar een betaalnummer om de eigenaar zo tientallen euro te ontfutselen”, verklaart Zhang.

Kwetsbaar

Het team heeft 17 verschillende smartphonemodellen met spraakassistenten getest, waaronder een reeks iPhones en Samsung Galaxy-toestellen. “Bijna alle toestellen, met uitzondering van twee modellen, konden gehackt worden”, getuigt Zhang.

De onderzoekers merkten ook dat ultrasone geluidsgolven relatief gemakkelijk door hout, metaal en glazen oppervlakken kunnen dringen. “Er bestaat nochtans een eenvoudige manier om jezelf te beschermen”, zeggen de onderzoekers. “Als je een smartphone op een zachte, geweven materiaal zoals een tafellaken legt, worden de geluidsgolven vervormd en zo onschadelijk gemaakt.”