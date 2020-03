Moeder van ‘The Voice Kids’-kandidate komt om bij ongeval

De mama van ‘The Voice Kids’-deelneemster Anouk Kellens is vrijdagmorgen om het leven gekomen na een val met haar scooter. “Als eerbetoon aan het getroffen gezin” zal ze vanavond alsnog te zien zijn in het VTM-programma.

Het ongeval gebeurde in de Alfons Jeurissenstraat in Diepenbeek. De 43-jarige Melanie Taildeman raakte met haar scooter de afrastering van een werf van een watermaatschappij en kwam daarbij zwaar ten val. Ze overleefde het ongeval niet.

Slecht aangegeven

Buurtbewoners vreesden al een tijdje dat er vroeg of laat ongelukken zouden gebeuren omdat de signalisatie aan de werken te wensen overliet. “Die put is een meter diep en werd heel slecht afgezet met slechts afrastering en een lamp. Als die omvalt, zie je helemaal niets en rij je er zo met de fiets in. Dat is jammer genoeg nu gebeurd”, getuigt een buurtbewoner.

Aflevering wordt toch uitgezonden

VTM en de makers van het programma betuigen in een persbericht “hun medeleven aan de hele familie, en wensen hen veel sterkte toe bij het verwerken van dit verlies”. Toch zal Anouk vanavond samen met haar beide ouders te zien zijn in ‘The Voice Kids’, “in overleg met de familie, als eerbetoon aan het getroffen gezin”. Ze zal het liedje ‘Let It Be’ van The Beatles zingen.