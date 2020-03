Man krijgt politie op dak nadat hij muis wilt vangen

Heb je ook soms last van een rondlopende muis, maar weet je niet hoe je ervan verlost geraakt? Een man uit Nieuwegein had een creatief idee om de muis uit te schakelen. Hij koos ervoor om met een luchtpistool het ongedierte aan te vallen. Maar dat was niet zonder enige gevolgen. De lokale politie kreeg melding van een schot en zette een tiental agenten in.

Een inwoner uit Nieuwegein in Utrecht had het zo gehad met een muis, dat hij besloot om met een luchtpistool op het diertje te schieten. Een voorbijganger zag alles gebeuren en bracht de politie op de hoogte van een schietpartij in een woning. De lokale politie nam de zaak serieus en reageerde snel door een tiental agenten en een arrestatieteam ter plekke te sturen.

Vals alarm

Eens de politie en het arrestatieteam aanwezig waren, vroegen ze de drie bewoners, een koppel en een kind, het huis met handen op het hoofd te verlaten. Na een huiscontrole bleek het om vals alarm te gaan. Of het kleine diertje de aanval heeft overleeft, weet men niet.

Dat was gezien door een voorbijganger die de politie inschakelde. 1/2 — Politie Utrecht (@PolitieUtrecht) March 5, 2020