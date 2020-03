Gebruikers van deze oudere Android-smartphones lopen gevaar

Meer dan een miljard Android-toestellen lopen het risico om gehackt te worden. Het gaat om oudere toestellen die geen veiligheidsupdates meer krijgen van Google.

Heb je een Android-smartphone of tablet uit 2012 of vroeger? Dan ben je mogelijk een gemakkelijk slachtoffer voor hackers. Dat heeft consumentenorganisatie Which? bekendgemaakt. Dergelijke gebruikers ontvangen geen veiligheidsupdates meer van Google, en die zijn cruciaal in de strijd tegen cybercriminaliteit. Volgens Which? lopen maar liefst twee op vijf Android-gebruikers daardoor gevaar.

Het zou vooral gaan om toestellen van Google, LG, Motorola, Samsung en Sony die in 2012 of vroeger op de markt gebracht werden. Heel wat van die smartphones zijn nog steeds online te koop. “Het is onrustwekkend dat dure Android-toestellen zo snel veiligheidsupdates verliezen. Daardoor lopen miljoen gebruikers het risico om gehackt te worden. Gebruikers zouden beter geïnformeerd moeten worden over hoe lang ze met hun toestel kunnen voordat hun bescherming wegvalt”, vertelt Kate Bevan van Which?.