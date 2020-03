8/3

Zondag 8 maart is Internationale Vrouwendag en dat viert Leuven met een goedgevuld programma in Cinema ZED. Regisseur Cecilia Verheyden – de curator van het festival – trapt Dancing on the Ceiling af met een uitgebreid ontbijt en de film ‘The best of Dorien B’. Vervolgens kan je nog de hele dag in de zalen van Cinema ZED terecht voor films van en met vrouwelijk talent en talks met inspirerende vrouwen als Nozizwe Dubwe en Christina De Witte. Ten slotte kan je nog wat comedy meepikken, van onder andere Soe Nsuki en Amelie Albrecht.

cinemazed.be