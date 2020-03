Daarom hou je je kousen best aan in bed

Heb jij weleens moeite om in slaap te vallen? Wel, misschien ligt het wel aan je voeten en is de oplossing makkelijker dan gedacht…

De ene houdt ervan om haar/zijn kousen aan te houden in bed, de andere niet. Uit onderzoek blijkt nu dat het dragen van kousen in bed een invloed kan hebben op hoe snel je in slaap valt. Het onderzoek werd volgens de website TipHero uitgevoerd in het Zwitserse Basel.

Warme voeten

Zij gingen na of er een verband is tussen de temperatuur van handen en voeten en de tijd die het kost om in slaap te vallen. Ze analyseerden een groep jonge mannen en concludeerden dat de meerderheid sneller in slaap viel als ze warme voeten hadden. Kousen zorgen ervoor dat je voeten warm blijven of sneller warm worden, dus helpen ze je sneller slaap te vatten.

Slaaphormoon aanmaken

Hoe dat komt? Wel, als je voeten opwarmen, zetten de bloedvaten uit. Die warmte verspreidt zich vervolgens over de rest van je lichaam. Zodra je lichaamstemperatuur overal ongeveer gelijk is, kan je lichaam afkoelen en wordt je hartslag verlaagd, wat er op zijn beurt voor zorgt dat het slaaphormoon melatonine wordt aangemaakt en je vervolgens heerlijk indommelt.