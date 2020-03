Coronavirus: 59 nieuwe gevallen, de teller staat op 109 in ons land

De FOD Volksgezondheid heeft 59 nieuwe gevallen van het coronavirus in ons land geregistreerd, zo meldde die vanochtend in een nieuwe update. Dat brengt het totaal op 109 gedetecteerde gevallen.

Van de 109 mensen is één patiënt genezen, 65 patiënten wonen in Vlaanderen, 12 in Brussel en 31 in Wallonië. Donderdag gingen 441 stalen naar de labo’s en in 59 gevallen was het staal positief op het nieuwe coronavirus, Covid-19.

De meeste positieve gevallen zijn onlangs naar Italië gereisd, maar Volksgezondheid ziet ook besmettingen die plaatsvonden in ons land. “Dit is meestal beperkt tot familieleden en dichte contacten van de patiënten. We verwachten dat dit aantal verder zal blijven stijgen.”

Nederland