BIZAR. Italiaans dorpje ziet plots DIT uit de kraan komen

Noord-Italië is momenteel niet de plek waar je moet zijn. Of toch wel? Wijnliefhebbers uit het stadje Castelvetro di Modena werden namelijk getrakteerd op gratis wijn.

In alle huizen kwam er ineens rode wijn in plaats van water uit de kranen, zo melden lokale Italiaanse media. Dit was geen vooropgezette actie, maar een grote blunder.

Bottelarij

De fout werd gemaakt door het plaatselijke wijnhuis Cantina Settevetro. Via pijpleidingen wilden ze de wijn naar de bottelarij sturen, maar dat ging niet helemaal volgens plan. De wijn kwam in de hoofdleidingen terecht. Het duurde een uur voordat alles weer verholpen was.

Op Facebook meldt Cantina Settevetro dat er geen gezondheidsrisico’s verbonden zijn aan deze misser. Verder maakte het excuses voor eventuele ongemakken. En nu maar hopen dat niet net iemand een witte was aan het draaien was.