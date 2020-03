Vijftig coronabesmettingen in ons land, einde nog niet in zicht

De FOD Volksgezondheid heeft 27 nieuwe gevallen van het coronavirus in ons land geregistreerd: 16 in Vlaanderen, 2 in Brussel en 9 in Wallonië.

De totaalbalans staat hiermee op vijftig. De meeste nieuwe gevallen zijn net terug van vakantie in Italië en vertonen milde symptomen. Ze zijn geïsoleerd en worden thuis of in het ziekenhuis behandeld. De FOD verwacht dat het aantal besmettingen zal blijven stijgen.

Tweede coronatester

Ondertussen heeft het UZ Leuven een tweede toestel besteld om stalen te testen op het coronavirus. Dat meldt De Standaard en wordt bevestigd door professor Marc Van Ranst, diensthoofd van het labo.

Ziekenhuizen sturen de stalen van patiënten bij wie het coronavirus vermoed wordt naar het UZ Leuven, die deze stalen testen op het virus. Het UZ Leuven moet dagelijks een toenemend aantal testen uitvoeren. «We hebben een tweede toestel besteld om indien nodig meer testen te kunnen uitvoeren», aldus Van Ranst.

Tekort

Het grootste probleem voor het UZ Leuven is het dreigend gebrek aan chemische stoffen om testen uit te voeren, een wereldwijd probleem volgens Van Ranst. «Het is een dagelijks gevecht om er geleverd te krijgen. Ik doe dan ook een dringende oproep aan artsen om geen testen te laten uitvoeren als de patiënt geen symptomen vertoont.»