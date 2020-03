VIDEO. Serveerster woedend op mannelijk model dat in haar poep knijpt: “Ik voel me een stuk vuil”

Een Zuid-Afrikaanse serveerster heeft uitgehaald naar een man die haar betastte in het restaurant waar ze werkt. Het mannelijke model werd intussen ontslagen bij enkele werkgevers.

Sarah Belgarion was afgelopen vrijdag bezig aan haar shift als serveerster in een restaurant in Kaapstad. Op camerabeelden is te zien hoe een man plots in haar poep knijpt. Het blijkt om Reyn Du Preez te gaan, een Zuid-Afrikaanse mannequin die poseerde voor Modelwerk en Boss Models SA.

Aangedaan

De vrouw was erg aangedaan door de ongewenste intimiteit en trok naar Instagram om het aan te kaarten. “Het breekt mijn hart. Ik heb het filmpje nu meermaals gezien en voel me een stuk vuil. Mannen van Zuid-Afrika, dit gebeurt regelmatig. Wat gaan jullie eraan doen? Als je een van je vrienden zoiets ziet doen, spreek hem er dan over aan. Wacht niet tot het te laat is. Aan de vrienden van Reyn Du Preez: bedankt om hem tegen te houden toen hij me verder bleef beledigen en vernederen nadat hij me betast had”, schrijft ze.

“Onder invloed van alcohol”

Du Preez bood achteraf zijn excuses aan op Instagram. “Ik wilde haar echt niet kleineren of haar aangerand doen voelen. Ik schaam me voor wat ik deed. Ik gedroeg me ongepast en was onder invloed van alcohol. Ik wil me hiervoor publiekelijk verontschuldigen”, klonk het.

Ontslagen

Zijn twee grootste werkgevers, Modelwerk en Boss Models SA, lieten weten dat ze niet meer met hem willen samenwerken. “We tolereren dergelijk onaanvaardbaar gedrag niet”, zijn ze duidelijk.

Hieronder een foto van Reyn Du Preez, de man die Sarah Belgarion betastte.