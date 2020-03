Opvallend veel mensen wassen hun handen niet na een toiletbezoek

Je zou ervan uitgaan dat iedereen haar of zijn handen altijd wast nadat ze het kleinste kamertje binnengegaan zijn, maar dat is niet zo. Dat blijkt uit een nieuwe enquête.

Nu het coronavirus ook ons land bereikt heeft, is het van het grootste belang dat besmetting zoveel mogelijk voorkomen wordt. Je handen voldoende wassen speelt daarbij een zeer belangrijke rol. Jammer genoeg blijkt dat niet alle mensen hun handen wassen na een toiletbezoek, laat staan nadat ze in hun handen gehoest hebben.

Zelden of nooit

Dat blijkt uit een online enquête van Ladbible. Zij vroegen zo’n 23.000 mensen hoe vaak ze hun handen wassen na een toiletbezoek. 71,2 procent van de deelnemers antwoordde ‘altijd’, 18,8% zei ‘soms’, 5,1% respondeerde ‘zelden’, en 4,9% gaf toe het ‘nooit’ te doen. Met andere woorden: 30 procent van de deelnemers wassen hun handen niet altijd of nooit na een toiletbezoek.

Water en zeep

Om besmetting en verspreiding van bacteriën te voorkomen, was je je handen best twintig seconden lang met water en zeep. De Britse minister van Volksgezondheid Matt Hancock waarschuwde daar eerder al voor, in de strijd tegen het coronavirus. “We spelen allemaal een rol bij het stoppen van deze ziekte. Je handen wassen is de belangrijkste maatregel die we met z’n allen kunnen nemen”, zei hij eerder.