Nederland wil net als België meer diversiteit in straatnamen

Een onderzoek toont aan dat in Nederland de namen van de straatbordjes maar weinig divers zijn. In Amsterdam zou slechts 13% van de straatborden naar een vrouw vernoemd zijn. En dat willen de gemeenten nu aanpassen.

Amsterdam telt zo’n 6.000 blauwe straatnaamborden. Toch prijkt er maar op 13% van de plaatjes een vrouw. Dat blijkt uit een nieuw onderzoek van AT5 in opdracht van de gemeente. Die gaat er nu echt wat aan doen en meer diversiteit op straat brengen.

Bewustwordingsproces

De belangenorganisaties zijn alvast blij. “Goed wanneer er meer aandacht voor komt”, zegt Santi van den Toorn, medeoprichtster van ‘De Bovengrondse’ aan Metronieuws. Die actiegroep maakt zich al jaren hard voor meer vrouwelijke straatnamen en was één van de belangenorganisaties die om de tafel mocht met de beleidsmaker van Gemeente Amsterdam. “Het is een bewustwordingsproces. We zijn dan ook niet voor het hernoemen van straatnamen, dat is logistiek onhandig. We hopen vooral dat er bij de ontwikkeling van een nieuwe straat of wijk twee keer wordt nagedacht voor men weer een mannennaam kiest.”

Ook bij ons zijn ze hier volop mee bezig. Zo schaarden de steden Brussel, Antwerpen, Gent, Brugge, Oostende, Leuven, Mechelen en Hasselt zich achter de actie van de Vlaamse radiopresentatrice Sofie Lemaire die meer vrouwen op straat wil.