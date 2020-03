Katy Perry en Orlando Bloom hebben heuglijk nieuws

De Amerikaanse zangeres Katy Perry is zwanger van haar eerste kindje. Dat kondigde ze op een prachtige manier aan in de videoclip van haar nieuwe nummer. Voor haar verloofde Orlando Bloom is het zijn tweede kind.

Leuk nieuws voor Katy Perry en Orlando Bloom! Het stel verwacht hun eerste kindje samen. Die geruchten deden al een tijdje de ronde, maar nu werd het overduidelijk in de videoclip van haar nieuwe nummer ‘Never Worn White’. Daarin wrijft ze over haar beginnende babybuikje, dat tevens aangeeft dat Perry al enkele maanden zwanger is. “Zo blij dat ik hem niet meer hoef te verbergen en dat ik geen grote handtas meer hoef te dragen”, maakt ze het officieel op Twitter.

Zoon uit vorige relatie

Voor de 35-jarige zangeres is het haar eerste kindje. Haar verloofde, de Britse acteur Orlando Bloom (43), heeft al een zoon, Flynn (9), uit zijn vorige relatie met het Australische model Miranda Kerr. De ‘Pirates of the Caribbean’-acteur vroeg Perry vorig jaar ten huwelijk en stak niet onder stoelen of banken dat hij een kind wilde met haar. “Ik wil echt genieten van mijn familie en vrienden, van mijn prachtige zoon, en ik wil graag nog meer kinderen. Wanneer ik daarmee begin, wil ik zeker zijn dat ik dat met heel mijn hart doe. Ik wil dat ik goed besef wat het juist betekent, in tegenstelling tot het romantische idee dat je van een relatie hebt”, klonk het eerder.