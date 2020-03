Dit is de nieuwe Batmobiel

‘Batman’-films kunnen altijd wel rekenen op wat commotie, en ook de aankomende prent blijft uiteraard niet gespaard van wat kritiek. Nadat ‘Batman’-fans hun mening al aanboden over hoofdrolspeler Robert Patinson, is nu de nieuwe ‘Batmobiel’ kop van Jut.

Regisseur Matt Reeves toonde enkele foto’s op zijn Twitter-account waarop de motor te zien is. Het is nog niet geweten wat voor nieuwe snufjes aan de nieuwe Batmobiel werden toegevoegd, maar het ziet er in elk geval wel al goed uit. En ook anderen lopen al helemaal warm voor de upgrade die de wagen kreeg: “THE DARK AND THE FURIOUS”, reageert een Twitteraar.

Al is niet iedereen is overtuigd: “Die motor is perfect om kogels mee af te buigen”, klinkt het sarcastisch. En: “Dit is zo lelijk, zeker niet ‘fast and furious’!!!”.

Wat vinden jullie van de nieuwe Batmobiel?