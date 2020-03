De FOD Volksgezondheid heeft 27 nieuwe gevallen van het coronavirus in ons land geregistreerd: 16 in Vlaanderen, 2 in Brussel en 9 in Wallonië. Dat meldt de FOD Volksgezondheid. De totaalbalans staat hiermee op 50.

Volgens de FOD waren de meeste nieuwe gevallen net terug van vakantie in Italië, met milde symptomen. Ze zijn geïsoleerd en worden thuis of in het ziekenhuis behandeld.

De FOD verwacht nog altijd dat het aantal besmettingen verder zal blijven stijgen.