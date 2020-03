Baasjes vinden creatieve oplossing voor overaanhankelijke kat die van geen schoot wil wijken

Niets therapeutischer dan een zachtjes spinnende kat op je schoot. Maar als het beest in een nanoseconde op je schoot springt van zodra je ergens gaat zitten, kan dat soms vervelend worden. De baasjes van Ziggy, een 10-jarige kat zonder respect voor je persoonlijke bubbel, hebben er iets op gevonden.

Rebecca May en haar man adopteerden drie jaar geleden Ziggy en zusje Harley uit een dierenasiel. Ziggy was aanvankelijk heel verlegen, maar kan nu geen enkele seconde affectie meer missen. “Wanneer ze zich aan iemand hecht, is het gewoon heel intens”, vertelde Rebecca aan The Dodo. “Ze moet per se op je schoot gaan zitten. Haar oren leggen zich plat en haar pupillen verwijden zich als ze nog maar denkt dat je ergens neer gaat zitten. Het is bijna alsof je schoot een doel is en ze daar recht op mikt, of je er nu klaar voor bent of niet.”

Als de schoot al bezet is, is een schouder of een arm overigens ook een perfect bed voor Ziggy: “ze wil absoluut op je zitten.” Toen Rebecca en haar man recent meer van thuis uit begonnen te werken, werd Ziggy’s aanhankelijkheid een probleem. Gelukkig beschikt het koppel over heel wat creatief probleemoplossend vermogen.

Valse schoot

Om het compleet te maken werden ook schoenen en een kussen als buik toegevoegd. En jawel, Ziggy kon de warme nepschoot niet weerstaan en lag er urenlang vredig op te slapen. “We vonden het een grappig idee, maar we hadden niet gedacht dat het echt zou werken”, klinkt het bij de baasjes. Het verhaal werd gepost op Reddit en daar op luid applaus onthaald. Hoewel het probleem creatief werd opgelost, beseft Rebecca dat dit geen vervanging is voor een echte schoot. Ze wil de nepschoot dan ook niet altijd gebruiken. “Maar ik ga het zeker weer bovenhalen wanneer we een drukke dag met veel telefoontjes hebben.”