VIDEO. Man rijdt in rivier vlak nadat hij rijbewijs haalt

Een Chinese man is met zijn auto in een rivier gereden. Hij had zijn rijbewijs slechts tien minuten. Gelukkig overleefde hij het ongeluk.

De man, die Mr. Zhang genoemd wordt, reed naar huis nadat hij tien minuten eerder zijn rijbewijs gehaald had. Tijdens het rijden op een brug in Zunyi (Guizhou) kreeg hij enkele berichten op zijn telefoon van mensen die hem feliciteerden met zijn rijbewijs. Hij las de berichten, maar toen hij weer opkeek, zag hij twee wandelaars voor hem en panikeerde hij. Vervolgens trok hij het stuur naar links en kwam hij in de rivier terecht.

Drijvende auto

Na enkele spannende momenten kreeg hij de autodeur open en zwom hij zichzelf in veiligheid. “Gelukkig bleef de auto even drijven. Ik kreeg de deur niet open, dus stampte ik tegen de passagiersdeur tot die opende. Gelukkig maar, want ik had mijn hand bezeerd door de crash”, vertelde hij aan Metro UK.

Hulp van omstaanders

Enkele omstaanders hielpen hem uit het water en bezorgden hem droge kleren. Het is onduidelijk of hij een straf riskeert voor zijn rijgedrag.