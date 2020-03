Op je 82ste ben je het gelukkigst

Ouder worden staat voor veel mensen gelijk aan vergeetachtig worden, niets nieuws meer kunnen leren en niet fit zijn. Maar als je de 82 weet te halen, ben je verrassend genoeg op je gelukkigst, stelt een neurowetenschapper. Je brein werkt op sommige vlakken beter als je ouder bent.

Neurowetenschapper Daniel Levitin beweert dat je op 82-jarige leeftijd het gelukkigst bent. Bij zijn onderzoek kwam hij tot de conclusie dat ons brein verrassend genoeg steeds beter wordt naarmate je ouder wordt.

Als we de wetenschapper mogen geloven wordt je leven alleen maar rooskleuriger indien we kijken naar onze algemene mentale tevredenheid. Ook verbetert je probleemoplossend vermogen nog steeds als je richting de 80 gaat. “Je geheugen gaat per definitie niet achteruit als je ouder wordt”, zegt wetenschapper Levitin in het radioprogramma ‘Good Morning Sunday’.

Brein blijft verbeteren

“De afgelopen tien jaar hebben we sterk bewijs gevonden dat sommige delen van de hersenen tot het eind blijven verbeteren. Zo worden we onder andere meer empathisch naarmate we ouder worden. Ook zijn we beter in staat om met uitdagingen in het leven om te gaan”, zegt Levitin.

Voor het onderzoek vroeg Levitin aan oudere beroemdheden wat hun advies is over ouder worden. Zo sprak hij met de 89-jarige acteur Clint Eastwood en de 84-jarige Dalai Lama. Het advies van Eastwood: “Laat de oude man niet binnen.” Dalai Lama tipt om vooral goed te slapen: “Negen uur per nacht, elke nacht.”

Maak kennis met nieuwe mensen

Een laatste tip komt van professor Barbara Fredrickson van de Stanford University. Ze deed eerder al eens onderzoek naar geluk op oudere leeftijd en zij kwam tot de conclusie dat je op oudere leeftijd wat vaker een wandeling moet maken en in contact moet komen met nieuwe mensen. “Haar onderzoek naar geluk laat zien dat nieuwe contacten leggen met vreemden de grootste factor is om gelukkig te worden. Een praatje van tien seconden hier en daar. Nieuwe mensen ontmoeten zorgt dat alle delen van je brein actief zijn”, zegt Levitin.