“Marthe van K3 lijkt op deze wereldberoemde zangeres”

Onlangs vond de première plaats van de musical ‘Daens’. Ook Marthe De Pillecyn was van de partij en het K3’tje zag er stralend uit. Sommigen vonden zelfs dat ze op een wereldster lijkt.

Marthe plaatste een foto van de bewuste avond op Instagram. Daarop was de 23-jarige zangeres erg mooi opgemaakt en deed ze aan een wereldster denken. En niet zomaar de eerste de beste: de Amerikaanse zangeres Selena Gomez (27). Dat vond althans dansformatie Baba Yega, al mag dat niet helemaal verrassen, want haar vriend is de choreograaf achter het populaire dansproject, Sinerjey Meyfroodt (32).

“Meer naturel dan Selena”

Maar ook styliste Lien Degol was die mening toegedaan. “Ze heeft ineens veel weg van Selena Gomez. Straffer zelfs: ik vind dat Marthe op deze foto’s nog meer straalt dan die wereldster. Weet je wat het ook is? Marthe heeft gewoon veel meer naturel dan Selena Gomez. Ja, ze ziet er werkelijk fantastisch uit, zowel wat haar kapsel en make-up als haar outfit betreft. En nu we het er toch over hebben: ik vind het hoog tijd dat daar bij ons wat meer aandacht aan wordt besteed. Ik bedoel: als je op een première bent uitgenodigd, doe dan wat moeite om er tof en op z’n minst een béétje glamoureus uit te zien. Ja, ik ben een voorstander van meer glamour en glitter op Vlaamse rode lopers”, lezen we in TV Familie.

Hieronder een foto van Selena Gomez. Zie jij de gelijkenis ook?