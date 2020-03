Coronavirus: 15 besmettingen in ons land

De teller van het aantal besmettingen in ons land met het nieuwe coronavirus is gisteren opgelopen tot 15. De FOD Volksgezondheid zal voortaan dagelijks om 11.30 uur een stand van zaken geven over het aantal besmettingen, en niet langer om 10 uur.

Dinsdagochtend kondigde Volksgezondheid vijf nieuwe gevallen aan. Daar kwamen in de loop van de dag twee gevallen bij, wat de teller op vijftien bracht.

Van de zeven nieuwe patiënten komen er drie uit Vlaanderen, één uit Brussel en drie uit Wallonië. Het gaat onder meer om de leerling van een school uit Tienen en een man afkomstig uit Eupen. De man was opgenomen in het ziekenhuis van de hoofdstad van de Duitstalige Gemeenschap, maar werd nadien overgebracht naar het Sint-Pietersziekenhuis in Brussel.

Maandag was er sprake van zes nieuwe patiënten en zondag was er één. Eerder deze maand was er ook de uit China gerepatrieerde Belg.

Scholen hoeven niet dicht

«Het lag in de lijn der verwachtingen dat dit zou gebeuren», zegt Joris Moonens van het Agentschap Zorg en Gezondheid, nu voor het eerst een coronabesmetting is opgedoken in een school. «De voorbije dagen waren het dikwijls gezinnen met kinderen die we testten. Ze gaan naar school, krijgen klachten, en die staan vervolgens al dan niet in verband met het coronavirus.»

«Maar als er iemand effectief positief test, nemen we direct contact op met de scholen en geven we hen instructies. We doen ook onmiddellijk een contactonderzoek om na te gaan met wie ze contact hadden. Meestal zijn dat lichte contacten. In dat geval vragen we om zelf attent te zijn voor symptomen, maar isolatie is dan niet nodig. Soms, bij nauwe contacten, moet dat wel. Dan halen we hen uit voorzorg van school. We nemen in elk geval contact op met iedereen die met hen in aanraking kwam», zegt Moonens.