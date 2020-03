Anuna De Wever: “Voor hetzelfde geld speelde ik nu bij de Red Flames”

Milieuactiviste Anuna De Wever heeft in een interview verteld dat ze, mocht ze een andere carrière geambieerd hebben, graag profvoetbalster had willen zijn.

Anuna De Wever was woensdag te gast bij Dorianne Aussems in het MNM-programma ‘Generation M’. Momenteel loopt de voormalige woordvoerster van ‘Youth for Climate’ stage bij de groene fractie in het Europees parlement, maar de 18-jarige klimaatactiviste heeft ook een hart voor voetbal. Ze was zelfs een getalenteerde voetbalster. “Ik hou van voetbal. Ik heb acht jaar gevoetbald. Ik was gescout door Antwerp en Lierse. Ik had bij de Red Flames kunnen spelen nu”, knipoogt ze.

“Niet bang voor negativiteit”

Jasmijn Defize nam een maand geleden de fakkel over als woordvoerster van ‘Youth for Climate’. De 19-jarige milieuactiviste uit Kapellen gaf eerder aan dat ze beseft dat ze – naast bewondering – ook tegenkanting mag verwachten. “Ik was er bij op de milieutop in Madrid. En ik was ook op Pukkelpop, waar ze met bier naar ons gooiden. Dat was niet prettig, ik ben er een paar dagen van moeten bekomen en ik durfde even mijn jasje met klimaatlogo’s niet dragen. Maar verder ben ik niet bang voor de negatieve zaken. Er zijn ook leuke kanten en we doen gewoon wat moet gedaan worden”, vertelde ze in Gazet van Antwerpen.