Zo kom je in business class terecht: ex-steward deelt geheime tips

Zitten je knieën de hele tijd tegen de stoel voor je gekneld op de vlucht naar Barcelona ? Kwijlt de persoon naast je op je schouder terwijl die luid zit te snurken tijdens de lange vlucht naar Los Angeles? Een comfortabele stoel in de business class is op zo’n momenten fel gegeerd, maar kost heel wat geld. Een ex-steward heeft enkele tips meegedeeld om die upgrade gratis te verkrijgen.

Voormalig hoofdsteward bij British Airways Simon J Marton schreef een boek over zijn ervaringen als baas van een heel team cabinepersoneel – op vluchten over de hele wereld. In ‘Journey Of A Reluctant Air Steward’ geeft hij de lezers ook enkele tips en tricks mee om zonder extra kosten van de krappe zitjes in economy class naar een volledig achteruit geleunde stoel mét drankjes in business class te mogen verhuizen. “De vliegtuigmaatschappij wint er ook bij”, aldus Simon, “een tevreden klant is er één die terugkomt.”

1. Kleed je netjes

Een eerste tip gaat over hoe je eruit ziet, en ligt misschien voor de hand. “Als je eruit ziet of je gepast bent voor een upgrade naar business class, dan maak je een betere kans dan iemand in casual kledij”, vertelt Simon aan MailOnline.

2. Check laat in op drukke vluchten

Als je je slippers en trainingsbroek al hebt ingeruild voor een kostuumbroek en leren schoenen, helpt het vervolgens ook om te boeken op een volgeboekte vlucht en dan te laat in te checken. Het cabinepersoneel is dan sneller geneigd om je in eerste klas te zetten om te helpen bij de overvloed aan mensen.

3. Werk samen

Ook samenwerken met een vriend of familielid kan helpen om je in business class te krijgen. Als één van je vrienden een ticket in business class boekt, kan je sneller zeggen dat jullie samen “zaken te bespreken hebben”. Jullie kunnen de kosten van jullie snuggere plannetje dan delen. “Als je een gezin bent dat niet bij elkaar zit, vraag dan of jullie samen mogen zitten”, zegt Simon. “Ik heb het vaak gezien dat de meer onafhankelijke familieleden, tieners bijvoorbeeld, dan in economy komen gehouden terwijl de ouders met de jongere kinderen naar business class verhuizen. Dit omdat het in economy moeilijker is om iedereen bij elkaar te zetten.”

4. Stel je flexibel op

Volgens ex-steward Simon helpt het ook om te tonen dat je bereid bent om van een drukke vlucht gehaald te worden. “Probeer uit te vinden wie het hoofdpersoneel zoals de gate supervisor of de manager is en luister naar hun gesprekken over het vertrek. Je kan je flexibel opstellen en zeggen dat je het niet erg vindt om een latere vlucht te nemen als er problemen zijn met de bezettingsgraad.” Je kans om beloond te worden voor je flexibiliteit, is dan aanzienlijk.

5. Vlieg met dezelfde maatschappij

Als je veel bij dezelfde vliegtuigmaatschappij boekt, heb je als vaste klant of als ‘frequent flyer’ meer kans om beloond te worden voor je trouw.