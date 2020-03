Vrouw geeft haar plant jarenlang water, tot ze DIT ontdekt…

Twee jaar lang gaf Caelie Wilkes haar vetplant elke dag water, kwestie van hem goed te onderhouden. Onlangs ontdekte ze echter dat dat allemaal voor niets was.

Geestig tafereel uit de Verenigde Staten, waar een vrouw haar favoriete vetplant dagelijks de aandacht gaf die hij nodig had: water dus. Vorige week vond ze een mooie vaas voor haar plant en haalde ze hem uit het oorspronkelijke plastieken potje. Tot haar grote verbazing zag ze dat het een kunstplant was.

Bladeren wassen

Ze zag de humor er wel van in en deelde het opvallende verhaal op Facebook. “Ik had er zo veel liefde in gestoken! Ik waste zelfs de bladeren. Ik deed mijn best om hem er zo goed mogelijk uit te laten zien en hij is volledig van plastic. Hoe kon ik dat niet gezien hebben? Het voelt alsof ik twee jaar lang in een leugen geleefd heb”, knipoogt ze.

Collega beetnemen

Haar bericht ging viraal en kon op heel wat gelach rekenen. Sommige mensen hadden iets gelijkaardigs meegemaakt. “Mijn collega geeft de planten op het werk nooit genoeg water waardoor ze sterven. Daarom verwisselde ik er eentje met een kunstplant. Ze gaf hem een maand lang water tot ik haar vertelde dat hij vals was”, klinkt het onder meer.