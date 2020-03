Vijf nieuwe coronagevallen in ons land

Er zijn vijf nieuwe gevallen van het coronavirus bevestigd in ons land. Dat meldt de FOD Volksgezondheid vandaag in zijn dagelijkse update. Dat brengt het totaal op dertien, van wie er al één persoon genezen is.

Het referentielaboratorium van de KU Leuven voerde in de nacht van maandag op dinsdag 243 tests uit. De overheidsdienst wijt de nieuwe gevallen aan “de terugkeer van een aantal landgenoten na de krokusvakantie”.

Ook de vijf mensen die afgelopen nacht positief testten, waren vorige week op reis in het noorden van Italië, net als de gevallen die zondag en maandag positief testten. Allemaal hebben ze dezelfde gematigde symptomen: koorts, verkoudheid en hoest. Twee van de nieuwe patiënten wonen in Vlaanderen, twee in Wallonië en één in Brussel. “Ze krijgen momenteel de nodige zorg in een veilige omgeving”, aldus de FOD.

Middelen vrijmaken

Federaal minister van Begroting David Clarinval (MR) heeft vandaag op La Première (RTBF) verklaard dat de overheid, zelfs tegen de achtergrond van een ontsporende begroting, de de nodige middelen zal vrijmaken als ons land door de verspreiding van het coronavirus met een gezondheidscrisis wordt geconfronteerd. “De volksgezondheid gaat voor op de begroting. Als we voor de mensen extra maatregelen moeten nemen, dan zullen we dat doen”, klonk het.

De verspreiding van het coronavirus brengt mogelijk drie bijkomende risico’s voor de begroting met zich mee, zei Clarinval. Ten eerste kan er een economische groeivertraging worden veroorzaakt die dalende inkomsten voor de schatkist met zich meebrengt. Ten tweede kunnen bedrijven die niet meer vanuit China kunnen importeren hulp nodig hebben. En ten derde kan een echte gezondheidscrisis tot extra uitgaven leiden.