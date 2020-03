Sterrenchefs Sergio Herman en Marcelo Ballardin juryeren nieuw kookprogramma

Vanavond is de eerste aflevering van ‘Mijn Keuken, Mijn Restaurant’ te zien op VTM. Tien duo’s proberen om mekaar en twee sterrenchefs te verleiden met hun kookkunsten. Sergio Herman (van o.a Pure C** en AIRrepublic*) en Marcelo Ballardin (van Oak* en DOOR73 in Gent) zullen de kandidaten beoordelen.

De kandidaten krijgen zowel jullie als tien onbekenden over de vloer. Zorgt dat niet voor een enorme druk?

Sergio Herman (foto uiterst links): “Het is een uitdaging voor die mensen. Het heeft al sowieso impact dat wij plots voor je deur staan. Dan moet je nog koken voor tien gasten en dat is zeker niet evident. Mensen die thuis naar het programma kijken weten dat ook. Als iedereen samenkomt voor de kerstdagen en heel de familie komt eten, zorgt dat ook voor veel stress.”

Wat vonden jullie tot nu toe van het niveau van de kandidaten?

Marcelo Ballardin (foto tweede van links): “Ik denk dat ze hun best doen. Maar we moeten erop letten dat we niet te kritisch zijn aangezien de kandidaten gewoon hobbykoks zijn en geen professionele chefs.”

Jullie gaan op zoek naar de ‘essentie van koken’. Wat bedoelen jullie hiermee?

Marcelo: “Ik denk dat we vooral kijken naar de basis die een hobbykok moet hebben. Ook hun liefde voor eten vind ik belangrijk en waar ze de inspiratie hebben gehaald voor een gerecht, wat ze proberen overbrengen met hun eten.”

Sergio: “Als iemand pasta bolognaise maakt en het is de beste die je in tijden hebt gegeten, is dat top. Als er iemand perfecte witloof in de oven maakt die megalekker is, dan kan je daar alleen maar respect voor hebben. Maar als er iemand met veel gevoel en passie een gerecht maakt ,dan gaan we dat helemaal aanmoedigen. Er zijn sommige kandidaten die echt een hoog niveau halen en dat is fantastisch”.

Wat heeft voor jullie dan voorrang: de passie of het culinair talent?

Sergio: “Beide. Maar het moeten starten bij passie.”

Marcelo: “Als je geen passie hebt, gaat het nooit goed zijn. Je moet beide hebben en dat merk je bij de kandidaten.

Jullie hebben al samengewerkt. Marcelo jij hebt stage gelopen bij Pure C van Sergio. Zitten jullie op dezelfde lijn qua verwachtingen ?

Marcelo: “Het is zeer moeilijk om dat te zeggen. We hebben dezelfde filosofie en drive. Maar nu dat ik mijn eigen restaurant heb, zie ik eten op een compleet andere manier.”

Sergio: “Goh ja, het is momentopname. Ik proef en hij proeft. Soms vindt hij de saus lekkerder als ik, maar vaak zitten we wel op dezelfde golflengte. Het is ook een vorm van perceptie. Het zijn vooral de details, er gebeurd zoveel in een bord dat het de kleine dingen zijn die het verschil maken. Marcelo houdt bijvoorbeeld niet van chocolade en ik wel, ik hou niet van quinoa en daar is Marcelo dan weer fan van. Het zijn die persoonlijke toetsen die het doen.”

Jullie zijn allebei vrij kritisch. Werkt dat niet ontmoedigend voor de kandidaten?

Marcelo: “Mensen denken vaak dat kritiek iets negatief is in plaats van iets positief. Het enige wat wij kunnen doen, is eerlijk zijn. Als Sergio zegt dat er iets niet goed is, ben ik het meestal met hem eens. Dat is gewoon de realiteit. Eerlijk zijn heeft nog nooit iemand pijn gedaan.”

Sergio: “Je ziet bij de kandidaten dat ze teleurgesteld zijn als ze kritiek krijgen, maar ze weten vaak ook zelf waar aan het ligt. We proberen ze ook altijd te motiveren. Als ze een stukje vis verpesten, zullen ze de volgende keer wel nog is nadenken hoe ze eraan beginnen.”

Wat maakt dit programma zo uniek?

Sergio: “Hier start het echt bij de mensen thuis. Hobbykoks die thuis koken en het gewoon echt leuk vinden. Gepassioneerde mensen met een liefde voor goed eten. Het draait nu echt om de smaak en het koken zelf.”

Marcelo: “Hier ligt de focus echt op wat er op het bord ligt. Bij vorige programma’s draaide het om het decor of de sfeer. Nu staat het eten echt centraal.”

Mats Buelinckx

‘Mijn Keuken, Mijn Restaurant’ is elke dinsdag en donderdag te zien om 20u30 bij VTM.