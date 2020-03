Man brengt wel héél speciale gast mee naar huwelijk van zijn zus

Een Amerikaanse man heeft voor hilariteit gezorgd op de trouwdag van zijn zus. Hij waarschuwde haar dat hij een ‘special guest’ ging meebrengen en hield zich aan zijn woord.

Mendl Weinstock en zijn zus Riva houden ervan om elkaar beet te nemen. Vijf jaar geleden waarschuwde Mendl dat, mocht Riva ooit trouwen, hij een lama zou meebrengen naar haar trouw. Op dat moment had Riva nog geen vriend, dus ging ze ervan uit dat hij het tegen dan toch vergeten zou zijn.

Man van zijn woord

Een tijdje later kwam Riva de man van haar leven tegen en in oktober 2019 werd ze door hem ten huwelijk gevraagd. Afgelopen zondag stapte Riva in het huwelijksbootje met haar echtgenoot. Haar broer Mendl was – uiteraard – ook van de partij, maar hij was niet alleen… “Als hij zijn zinnen op iets gezet heeft, doet hij het. Toen ik hem belde om hem te zeggen dat ik verloofd was, reageerde hij: ‘Super, ik bel de lamaboerderij meteen’. Nog geen uur later stuurde hij me een bericht waarin stond dat de lama geboekt was”, vertelde ze aan Insider.

Kostuum

Het tafereel zorgde voor heel wat gelach op de huwelijksdag. Vooral ook door het feit dat Mendl de lama netjes uitgedost had…