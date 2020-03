Erika Van Tielen speelt escorte in ‘Familie’: “Ik toon wat bloot en sexy lingerie”

Actrice Erika Van Tielen vertolkt in ‘Familie’ de rol van een luxe-escorte. Een verrassende wending waar ze erg enthousiast over is, al bereidt ze zich wel al voor op de reacties. “Ik ben benieuwd wat ik nu naar mijn hoofd zal geslingerd krijgen”, klinkt het.

Van Tielen (36) speelt de rol van Amélie, een ontspoord personage dat een hoop geld moet terugbetalen en dat snel bij elkaar probeert te krijgen als luxe-escorte. De mama van twee zal enkele scènes in lingerie spelen, al blijft het wel stijlvol. “Er zullen geen expliciete beelden te zien zijn. Wat Amélie met haar klanten in bed doet, hoeft ook niet in beeld te komen. Daar zijn duidelijke afspraken over gemaakt. De kijker krijgt wel wat bloot en sexy lingerie te zien, maar het blijft toch vooral suggestief. (…) Met de stylist heb ik een paar looks uitgeprobeerd met verschillende pruiken en dergelijke. Amélie is dan wel een prostituee, we wilden dat ze er stijlvol bleef uitzien. Ik wist dat ik een paar scènes in lingerie moest spelen, maar dat vind ik geen probleem. Ik eet erg gezond, sport veel en soigneer mijn lichaam zoveel ik kan”, vertelt ze in Dag Allemaal.

Grapjes op de set

De Antwerpse actrice is blij met haar rol en had weinig last van gêne. “Ook niet tijdens de opnamen in de slaapkamers en hotelkamers. In mijn hoofd klopte het allemaal. Er werden op de set zelfs grappen gemaakt: ‘Als iemand nu naar je kinderen roept ‘Je moeder is een hoer’, dan klopt het nog ook, hé?’ En dan lachte ik elke keer heel luid mee”, klinkt het.

Benieuwd naar reacties

Toch beseft ze dat haar rol bij de kijkers heel wat kan losmaken. “De voorbije maanden had Amélie het op sociale media al zwaar verkorven bij de meeste kijkers door al die foute dingen die ze heeft gedaan. Ik ben benieuwd wat ik nu naar mijn hoofd zal geslingerd krijgen. Ik heb echter liever dat mijn personage veel gespreksstof oplevert, dan dat haar verhaal zomaar passeert. Als kijkers zich kwaad maken en ergeren aan Amélie, doet me dat vooral plezier. Dat wil zeggen dat ze geloofwaardig overkomt en dat ik het dus goed gedaan heb. Enkel de chouchou of publiekslieveling spelen, vind ik maar saai. (lacht) Amélie is volgens mij ook niet door en door slecht. Wel onbeholpen. En ze schat de gevolgen van haar gedrag altijd fout in. Bij haar is het vaak miserie troef, maar het blijft heerlijk om haar te spelen. Hopelijk mag ik dat nog lang doen”, besluit ze.